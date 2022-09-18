ВС РФ ликвидировали около 300 военнослужащих ВСУ в ДНР | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber ВС РФ ликвидировали около 300 военнослужащих ВСУ в ДНР Минобороны РФ: в ДНР уничтожены более 110 военнослужащих трех бригад ВСУ РИА «Новости»

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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия высокоточными ударами по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике уничтожили свыше 110 украинских военнослужащих, а также более 20 единиц военной техники противника. На николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 180 боевиков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил в ходе регулярного брифинга, что ВС РФ нанесли удары по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Они располагались в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Артемовск и Зайцево в ДНР.

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«Потери противника составили более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники», — подчеркнул он.

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За сутки на николаево-криворожском направлении потери ВСУ превысили 180 военнослужащих. Украинские националисты лишились двух танков, семи боевых бронированных машин, трех орудий и 10 автомобилей.

Система российских средств противовоздушной обороны за сутки сбила восемь украинских беспилотников, а также перехватила восемь снарядов реактивной системы залпового огня в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон.

Минобороны России показало кадры мощного удара гаубицы Д-20 по ВСУ в ходе спецоперации.

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