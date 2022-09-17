Кадры удара гаубицы Д-20 по ВСУ показало Минобороны России | 360°

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Кадры удара гаубицы Д-20 по ВСУ показало Минобороны России

Минобороны России показало кадры мощного удара гаубицы Д-20 по ВСУ в ходе спецоперации

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Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск России нанесли удары по выявленным огневым позициям ВСУ в ходе спецоперации.

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«В ходе ведения контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

В ходе боевой работы уничтожаются вражеская бронированная техника, артиллерийские и минометные батареи, а также пункты управления и долговременные огневые точки противника, отметили в Минобороны.

На счету артиллерийской батареи ВДВ десятки единиц уничтоженной военной техники ВСУ. В их числе РСЗО «Град» и гаубицы М777 производства США.

Расчеты БПЛА осуществляют контроль поражения целей и корректировку огня.

Минобороны России ранее сообщило, что с момента начала спецоперации российские военные уничтожили около пяти тысяч украинских танков и других боевых бронемашин. В частности, бойцы ВСУ лишились 293 самолетов, 155 вертолетов, 1973 БПЛА, 375 зенитно-ракетных комплексов.

Ранее об ударах союзных сил по позициям украинских националистов в районе Северска сообщил старший офицер  батареи артиллерийской бригады НМ ЛНР с позывным Великан. В беседе с ИА Nation News он заявил, что при помощи пушки "Гиацинт-Б" пехотные подразделения продвигаются вперед.

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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