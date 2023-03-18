Спецоперация 18 марта 2023, 21:15 Мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ Минерального в ДНР СЦКК сообщил о ранении местного жителя при обстреле ВСУ поселка Минеральное в ДНР РИА «Новости»

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ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 мм по населенному пункту Минеральное в ДНР, в результате ранен один мужчина. О происшествии в своем Telegram-канале сообщило представительство Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел был зафиксирован в 18:20 по московскому времени.

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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики… населенный пункт Минеральное по улице Комсомольской, 39 ранен мужчина 1977 года рождения», — говорится в сообщении.

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На днях ВСУ ударили по Донецку из РСЗО «Смерч». В результате пострадали два мирных жителя6 это мужчина 1999 года рождения и женщина.

В этот же день украинские боевики атаковали поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области, повреждения получило здание бывшего Дома культуры.