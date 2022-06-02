Националисты захватили мирных жителей в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке

Мирные жители находятся в бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке. Там украинские военные держат оборону против вооруженных формирований республик Донбасса, ведущих наступление при поддержке сил России. Об этом сообщил в ходе стрима RТ офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, ссылаясь на разведданные.

«Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия «Азот». <...> На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно», — заявил он.

Марочко пояснил, что гражданское население находится в заводских бомбоубежищах «Азота».

«Есть сведения, что под угрозами [украинские силовики] запрещают выходить жителям из этих бомбоубежищ, буквально минируют выходы», — сказал представитель ЛНР.

Ранее сообщалось, что украинские военные, отступая из Северодонецка, взорвали цистерну с азотной кислотой на химкомбинате «Азот», который они использовали как свою базу. В глобальном масштабе разлив вещества не страшен, но если на предприятии оставались люди, могут быть жертвы, ответственность за которые киевский режим захочет переложить на Россию.