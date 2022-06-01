ВСУ подорвали цистерну с кислотой в Северодонецке. Это часть спланированной провокации

Украинские военные, отступая из Северодонецка, взорвали цистерну с азотной кислотой на химкомбинате «Азот», который на протяжении последнего месяца они использовали как свою базу. В глобальном масштабе разлив вещества не так страшен, но если на предприятии оставались люди, могут быть жертвы, ответственность за которые киевский режим захочет переложить на Россию.

Формирования ВСУ покинули химический завод «Азот» в Северодонецке, в котором они устраивали укрепления, как на «Азовстали» в Мариуполе. Вечером 31 мая, перед отступлением с предприятия, украинские военные подорвали цистерну, предположительно, с азотной кислотой. Столб рыжего дыма было видно из других частей города.

«Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобожденных населенных пунктов Рубежное и Кременная», — заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Следственный комитет России обещал возбудить уголовное дело и начать расследование подрыва.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 июня заявил, что тотальная зачистка Северодонецка от украинских формирований закончилась, теперь российские военные перешли «к более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов». Небольшое количество украинских солдат также осталось в промзоне Северодонецка, где произошел взрыв.

Тактика уничтожения

Взрыв на заводе «Азот» нужен был украинским военным, чтобы прикрыть свое отступление, уверены эксперты. Дымовая завеса должна была дать ВСУ возможность переправиться через реку в сторону Лисичанска, так как другие пути отступления были перекрыты.

Военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что ВСУ планировали использовать промышленные запасы химических реагентов как боевые отравляющие вещества — именно для этого они и подорвали цистерну с азотной кислотой.

«С одной стороны, это должно было создать трудности для союзных сил республик Донбасса, а с другой — нанести максимальный ущерб. Они всегда, отступая, уничтожают мосты, логистические сооружения и даже города», — сказал он.

С этим согласен и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков. Он добавил, что взрыв нужен был ВСУ, чтобы создать зону химического заражения и помешать продвижению российских войск.

Сидеть на заводе им нет смысла, потому что у них есть печальный пример того, что произошло с «Азовсталью». В Мариуполе завод брали два месяца, там подорван личный состав, небоеспособен, а вопрос с Северодонецком решили фактически за три дня Константин Сивков.

Украинское командование на протяжении двух недель просило президента Владимира Зеленского отдать приказ об отступления из Северодонецка, чтобы солдаты не попали в осаду, однако он отказывался.

Последствия разлива азотной кислоты

По словам президента Российского союза химиков Виктора Иванова, основной ущерб от подрыва цистерны с азотной кислотой будет непосредственно в месте разлива химического вещества.

«Учитывая, что это комбинат по производству азотных удобрений, аммиака, карбамида, селитры, там используется кислота — она бывает и слабой, и крепкой концентрации. Думаю, вред будет только в месте разлива», — объяснил он.

Критических повреждений, вопреки замыслам ВСУ, разлив нанести не должен. Однако в месте разлива кислоту необходимо нейтрализовать. Сделать это можно обычной содой или содовым раствором, а пораженную землю придется вывезти.



Источник фото: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот»Источник фото: Wikimedia

Однако есть риск, что на «Азоте» оставались люди — еще в начале марта очевидцы рассказывали, что ВСУ не выпускают из города мирное население, а в мае начали поступать сообщения, что украинские военные сгоняют гражданских на территорию «Азота», как это было и в Мариуполе с «Азовсталью».

Эвакуировать в сторону России удалось только несколько тысяч человек, при этом в 2017 году население Северодонецка оценивалось более, чем в 100 тысяч жителей. Химическое предприятие «Азот» расположено в черте города, рядом с промзоной — плотная жилая застройка.

Мы не знаем наверняка, были ли там люди. Но мы не исключаем, что они прикрывались мирным населением, взорвали цистерну и теперь хотят списать это на российские вооруженные силы. Это технология, которую они использовали с самого начала Андрей Кошкин.

Назначенный киевским режимом глава региона Сергей Гайдай уже заявил, что удар по «Азоту», спровоцировавший взрыв цистерны, якобы нанесли российские военные.

Виктор Иванов подчеркнул, что при ожоге азотной кислотой, как и при отравлении ее парами, человеку необходима врачебная помощь. При тяжелых отравлениях у пострадавшего может развиться отек легких, кислота прожигает слизистые оболочки, а при попадании в глаза может привести к слепоте.

Защититься от паров азотной кислоты можно противогазом или тканевыми повязками, пропитанными содовым раствором. С кожи кислоту нужно смыть водой и содовым раствором, при попадании в глаза нужно тщательно промыть проточной водой и срочно обратиться ко врачу.

Пока достоверной информации, оставались ли на территории химического предприятия люди после отступления ВСУ, нет.