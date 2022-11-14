Важное 14 ноября 2022, 13:32 Минобороны заявило о подавлении украинских батарей РСЗО «Ольха» и HIMARS ВС России подавили две украинские батареи РСЗО в Запорожской и Херсонской областях Пресс-служба Минобороны

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Российские военные уничтожили украинские реактивные системы залпового огня в Запорожской и Херсонской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что для этого использовали средства артиллерии.

«В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлены две батареи реактивных систем залпового огня „HIMARS“ и „Ольха“», — рассказал Конашенков. Украинское вооружение уничтожили в районах поселка Кирпотино Запорожской области и села Борозенское Херсонской области.

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В Минобороны добавили, что за сутки российские системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников — их уничтожили в ЛНР, ДНР и Запорожской области. В районе села Меловатка Луганской Народной Республики три ракеты ВСУ, выпущенные из реактивной системы HIMARS. Возле Харькова ВС России уничтожили склад с топливом, предназначенным для техники ВСУ.

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Российские военные продолжают наносить удары по критической инфраструктур Украины. Утром 14 ноября в Харьковской области объявили воздушную тревогу. То же самое произошло в Днепропетровской области.