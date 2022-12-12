Спецоперация 12 декабря 2022, 07:36 «Расчет, пуск!». Российские военные ударили по очередному объекту ВСУ Минобороны России показало кадры ударов ОТРК «Искандер» по инфраструктуре ВСУ в зоне СВО

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Военнослужащие Западного военного округа ударили по очередному объекту военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» показало Минобороны России.

Разведка вычислила местонахождение военного объекта в зоне спецоперации, передала координаты, и командование отдало приказ его уничтожить. Ракетчики за несколько минут сняли с пусковой установки маскировку, приехали на огневую позицию и нанесли удар.

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«Расчет, пуск!», — скомандовал один из военнослужащих.

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Крылатая ракета поднялась в небо и направилась к цели. Она подлетела к военному объекту на предельно малой высоте, обогнув рельеф.

В Минобороны России рассказали, что ОТРК «Искандер» относят к высокоточному оружию. Он использует баллистические и крылатые ракеты, уничтожает почти любую цель на расстоянии до 500 километров, от командных пунктов до систем противовоздушной обороны противника. Дивизионы этих комплексов несут боевое дежурство круглосуточно и готовы ударить в любую минуту.