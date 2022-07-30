Минобороны возложило на Зеленского и США ответственность за «кровавую бойню против украинцев»

Ответственность за обстрел СИЗО с украинскими военнопленными со стороны ВСУ несут США и лично Зеленский вместе с преступным режимом своего правительства. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — заявил он.

Утром 30 июля Минобороны России уточнило данные по жертвам и раненым в результате обстрела колонии. Согласно обновленной информации, прилет украинских снарядов унес жизни как минимум 50 человек. Еще 71 заключенный получил ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Также ведомство обнародовали списки погибших и раненых в результате прилета со стороны ВСУ.

Конашенков отметил, что обстрел СИЗО вели из американской системы залпового огня HIMARS.