Стали известны имена и фамилии украинских военнопленных, которые пострадали или умерли в результате обстрела колонии Еленовки со стороны ВСУ. Их опубликовали в Telegram-канале Минобороны России.

Также представители ведомства указали дату рождения погибших и пострадавших в результате прилета украинских снарядов.

Согласно данным Минобороны, среди военнопленных были и юноши, которым едва исполнилось по 19-20 лет, так и мужчины в возрасте. Среди погибших был военнопленный 1960 года рождения. Нередко встречается указание 2001 и 2002 годов.

Представители военного ведомства сообщили, что в результате обстрела колонии со стороны ВСУ, в которой содержались украинские военнопленные, погибло 50 человек и еще 71 заключенный получили ранения. Еще двое арестантов скончались по дороге в больницу. Их личности устанавливаются.