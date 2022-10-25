Спецоперация 25 октября 2022, 11:28 Ситуация на Херсонском направлении не изменилась — власти Замглавы Херсонской области Стремоусов назвал ситуацию на фронте стабильной РИА "Новости"

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Ситуация на Херсонском направлении стабильная, линию фронта постоянно укрепляют. Об этом заявил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ситуация на фронтах без изменений. Несмотря на попытки укронацистов продавить линию обороны, шансов у них нет», — сказал он.

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Линию обороны постоянно укрепляют. Несколько тысяч украинских военных погибли на Николаевском направлении, отметил он.

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Временное переселение жителей Херсона продолжили. Большинство из них уже находятся в безопасности. Кирилл Стремоусов заявил, что в городе остались «ждуны» — там раскрыли «спящие ячейки». Они, по его словам, хотят нажиться на происходящем. Факты преступлений фиксируют — и в будущем виновных накажут по законам военного времени.

Оставшихся в Херсоне мужчин пригласили в отряды территориальной обороны, сообщили «Известия». Для тех, кто передумает и решит уехать, с речного вокзала продолжат курсировать катера до городов Алешки и Голая Пристань.