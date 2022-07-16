Минобороны Украины не исключило удары РСЗО HIMARS по Крыму
Минобороны Украины пригрозило использовать РСЗО HIMARS для ударов по Крыму
Украинские военные могут использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по Крыму, заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова привело РИА «Новости».
Журналисты в ходе брифинга поинтересовались у Скибицкого о возможных ударах по Крыму с помощью ракетных установок американского производства. Представитель Минобороны Украины ответил утвердительно. Он также намекнул на «активное использование Черноморского флота РФ».
США передали ВСУ восемь установок на колесном шасси HIMARS. При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали не использовать РСЗО для ударов по российской территории.
МИД России направил странам-участницам блока НАТО ноту из-за поставок вооружений на Украину. Любые грузы с оружием станут мишенью, заявил глава ведомства Сергей Лавров.
Ранее ВС РФ начали стягивать технику на передовую в Донбассе. Речь идет о передвижении БМПТ «Терминатор» в сторону Северска.