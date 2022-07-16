РИА «Новости»: ВС России начали стягивать современную технику в Донбасс

Вооруженные силы (ВС) России стягивают современную технику к линии фронта в Донбассе. Об этом с места событий сообщили корреспонденты РИА «Новости».

Они рассказали, что под Северском в сторону передовой союзных сил движется БМПТ «Терминатор». Информация о передвижении другой техники ВС РФ в зоне спецоперации России на Украине пока не обнародована.

Утром 16 июля стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил ВС России усилить противодействие ВСУ в зоне спецоперации. По его словам, усиление союзных войск должно исключить массированные удары со стороны украинской армии по гражданской инфраструктуре и людям в Донбассе и других регионах, на территории которых происходят вооруженные столкновения.

Шойгу отдал это поручение во время инспектирования подразделений «Юг» и «Центр», которые в составе ВС России выполняют задачи спецоперации РФ на Украине.