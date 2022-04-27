Минобороны сообщило об уничтожении украинского комплекса «Бук-М1» в районе Славянска

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России уничтожила за ночь 59 военных объектов Украины, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военные нанесли удары по 50 районам сосредоточения националистов и военной техники, четырем складам с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Пашково, Долгенькое и Веселое.

Тем временем журналисты рассказали о том, как российские войска освобождают Попасную в ЛНР. Националисты укрылись в жилых домах, обустроив огневые точки прямо во дворах жилых домов. Многие бойцы ВСУ уже сдались в плен.