Вооруженные силы РФ продолжают зачистку Попасной в ЛНР от засевших там украинских националистов. В городе жилые дворы переделаны в огневые точки, нацисты строили укрепления восемь лет, теперь они вынуждены их бросать и отступать, сообщили «Известия».

На кадрах видна работа российской армии — ударных вертолетов, самоходной артиллерии и бойцов ЛНР. Укрепрайоны украинских боевиков очень мощные. Националисты отступают, под контроль ЛНР взят один из ключевых опорных пунктов ВСУ.

«Ну вот примерно так проходит зачистка каждого освобожденного двора, каждой небольшой территории. Также лежат боеприпасы. Судя по всему, где-то там же, на брошенных позициях, остались еще несколько солдат», — отметил военкор издания.

Солдаты и офицеры ВСУ сдаются в плен, защитникам Попасной также достается внушительный арсенал украинских войск.

Газета подчеркнула, что украинские силовики активизируются с заходом солнца, российская артиллерия работает круглосуточно.

Бойцы ЛНР патрулируют населенные пункты на линии боевого соприкосновения, чтобы выяснить, есть ли пострадавшие от ударов ВСУ. Люди с наступлением темноты гасят свет, а ночи часто проводят в подвалах, несмотря на минусовую температуру.

«У местных жителей сейчас одна мечта — они надеются, что впервые за восемь лет отодвинется линия фронта. И наконец-то ночью можно будет спать спокойно», — отметил военкор.