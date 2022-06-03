Минобороны сообщило об уничтожении 360 украинских националистов за сутки
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили порядка 360 националистов
За прошедшие сутки ВС РФ уничтожили порядка 360 украинских националистов и 49 единиц вооружения и военной техники ВСУ. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.
В ходе спецоперации на Украине силы ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и контроля воздушного пространства. Она располагалась на территории Славянска (ДНР).
Кроме того, как отметили в оборонном ведомстве, за сутки ВС РФ ликвидировали 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Бахмута, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня «Град», восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск и Яковлевка.
Кроме того, согласно последним данным, при поддержке кураторов из Великобритании ВСУ сняли постановочный бой с представителями ВС РФ. Для этого они использовали украинскую военную технику и бойцов территориальной обороны.