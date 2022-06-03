ВСУ сняли постановочный бой с ВС РФ при поддержке Великобритании

ВСУ организовали съемки «духоподъемных» видеосюжетов, которые рассчитаны на западную и украинскую аудитории. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Главная причина этого, как отметил Конашенков, заключается в политической катастрофе Киева в Мариуполе и военных провалах в Донбассе. Руководят процессом западные кураторы Украины в лице Великобритании, добавил генерал-майор.

«28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы „высокой эффективности“ применения украинскими националистами западного вооружения», — отметил он.

Для того чтобы придать видео большего драматизма, на съемочной площадке создали «реконструкцию» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по численности «российскими военнослужащими». Роль противников в этом ролике, как отметил Конашенков, исполнили члены местного отделения территориальной обороны.

Кроме того, у так называемой съемочной команды отсутствовала трофейная российская техника. В связи с этим, по словам Конашенкова, «условный противник» появляется в кадре на украинских БТР и бронемашинах.