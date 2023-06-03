03 июня 2023, 15:56
Минобороны сообщило об ожесточенных боях в Марьинке и Авдеевке
Минобороны: штурмовые отряды «Ахмата» ведут бои в центре Марьинки
Штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои в центре Марьинки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве добавили, что в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики бои идут с участием подразделений первого армейского корпуса.
Реклама
По данным Минобороны, летчики и артиллеристы группировки «Южной» ударили по скоплениям противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое в ДНР. Авиация на Донецком направлении за сутки совершила четыре самолетовылета, артиллерия выполнила 42 огневые задачи. В результате на этом участки ликвидировали более 220 военных ВСУ. Кроме того, украинская армия потеряла танк, артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы и другую технику.
В ведомстве дополнили, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ в небе над ДНР. Всего с начала специальной военной операции украинские войска потеряли 432 самолета и 236 вертолетов.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Марьинка
Реклама
Реклама