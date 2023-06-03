Спецоперация 03 июня 2023, 15:04 Минобороны назвало число ликвидированных самолетов ВСУ с начала спецоперации МО: ВС России с начала спецоперации уничтожили 432 украинских самолета РИА «Новости»

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Российские силы с начала специальной военной операции ликвидировали 432 самолета и 236 вертолетов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, с марта прошлого года украинские войска потеряли почти 4,5 тысячи беспилотных летательных аппарата и более девяти тысяч танков. Кроме того, ВС России уничтожили порядка пяти тысяч артиллерийских орудий и минометов противника, а также 424 зенитных ракетных комплексов.

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В Минобороны добавили, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ в небе над Донецкой Народной Республикой, а также перехватили две ракеты Storm Shadow и семь снарядов РСЗО системы HIMARS.

Накануне экипаж российского истребителя Су-35 уничтожил самолет ВСУ, который обнаружил во время патрулирования и прикрытия бомбардировщиков и штурмовых самолетов.