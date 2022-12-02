Армия 02 декабря 2022, 10:10 ВКС России успешно испытали новые системы ПРО на полигоне в Казахстане Минобороны сообщило, что ВКС России успешно запустили новую противоракету системы ПРО

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Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщило Минобороны. Также представители ведомства поделились кадрами испытаний.

Запуск произвели на полигоне Сары-Шаган. Он расположен в Казахстане и числится за ракетными войсками стратегического назначения.

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Сама система ПРО предназначена для защиты от ударов со стороны вражеских ВКС. Испытание проводили военнослужащие из подразделений противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России.

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«Успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — сообщили представители военного ведомства.

Командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук рассказал, что испытания подтвердили все заложенные в систему характеристики. Также он отметил, что запущенная ракета успешно попала в заданную цель.