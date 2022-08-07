ВСУ выпустили ракету «Ураган» в сторону Запорожской АЭС

Украинские боевики ракетами «Ураган» обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти Энергодара, в зоне поражения оказались хранилища ядерного топлива.

Собеседники агентства уточнили, что фрагменты украинской ракеты упали не более чем в 400 метрах от энергоблока.

Представитель администрации города уточнил, что при подлете к станции ракета выпустила поражающие элементы.

«В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки», — заявил он.

Но в результате осколки повредили только административные постройки и прилегающую к хранилищу территорию.

«От места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», — подчеркнул представитель администрации Энергодара.

Глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что украинские боевики регулярно обстреливают территорию Запорожской АЭС. Это создает серьезную угрозу ядерной безопасности и всей Европы.

Он напомнил, что в ходе последнего артиллерийского удара ВСУ повредили две линии высоковольтной электропередачи, водородопровод, оставили без света и воды более 10 тысяч местных жителей.

Генерал-полковник подчеркнул, что при попадании в энергоблок станции произойдет глобальная техногенная катастрофа. Минобороны России расценивает поведение ВСУ как акт ядерного терроризма.