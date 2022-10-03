Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении | 360°

Важное 03 октября 2022, 14:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Минобороны России заявило об уничтожении более 100 военнослужащих ВСУ возле Первомайского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Союзные войска отразили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. Там заявили об уничтожении более 100 военнослужащих противника.

«В районе населенного пункта Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — рассказал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Реклама

Российские военные нанесли ракетный удар по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии на Артемовском направлении. По словам Конашенкова, в результате атаки удалось уничтожить более 260 военнослужащих и 14 единиц техники противника.

Реклама

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». В рамках выполнения спецоперации военные использовали технику для удара по месту скопления украинских военнослужащих. Начальник расчета рассказал, что сбить такую ракету невозможно, потому что маневр не может предугадать ни одна система ПВО.

0 0 0 0 0 0