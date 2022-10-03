«Сбить ракету невозможно». Военные показали работу ОТРК «Искандер» | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 07:32 Поделиться Telegram

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Viber «Сбить ракету невозможно». Военные показали работу ОТРК «Искандер» Минобороны России показало кадры работы ОТРК «Искандер» в зоне спецоперации

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Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» Западного военного округа нанесли удары по очередной цели в рамках спецоперации. Минобороны России показало их боевую работу.

Разведка передала информацию о месте скопления бойцов противника, и пусковые установки сразу привели в боевую готовность. На выполнение задачи у военных ушли считанные минуты.

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«Слаженность расчетов помогает выполнять задачу так, что ВСУ даже не успеют задуматься, как прилетит к ним ракета наземного базирования за счет ее скорости, маневренности и точности. Сбить ракету невозможно, ни одно средство ПВО противника не позволяет выполнить это, поскольку маневр этой крылатой ракеты никто не может предугадать», — рассказал начальник расчета.

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На вооружении у ОТРК «Искандер» два типа ракет. Баллистические набирают высоту в десятки километров и с огромной скоростью падают на цель, а крылатые пролетают почти над землей по любой заданной траектории и атакуют с неожиданной стороны.

Водитель пусковой установки назвал другое преимущество ОТРК «Искандер». Они без особых проблем проезжают по бездорожью на скорости до 70 километров в час, по шоссе — до 100 километров в час. Такую возможность дает, в том числе, конструкция машины и мощный двигатель. По его словам, расчеты постоянно меняют позиции, поэтому очень важно быть маневренными.

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