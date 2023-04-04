Спецоперация 04 апреля 2023, 07:18 Минобороны России показало боевой вылет вертолетов Ми-28 Ударные вертолеты Ми-28 ВС России уничтожили командные пункты ВСУ и бронетехнику

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Российские военные на многоцелевых ударных вертолетах Ми-28 уничтожили замаскированные командные пункты и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины. Командир экипажа рассказал Минобороны, что эти машины показали в зоне спецоперации высокую эффективность.

«Этот вертолет — ночной охотник, потому что может выполнять боевые задачи ночью так же, как днем. У него это очень хорошо получается», — заявил он.

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Вертолеты оборудовали управляемыми и неуправляемыми ракетами, пушкой. По словам командира, Ми-28 оказался эффективным в зоне проведения спецоперации.

Очередной вылет армейской авиации Западного военного округа сняли на видео. Разведка передала данные об объектах противника, экипажи подготовили два вертолета и подняли в небо. Ми-28 уничтожили замаскированные командные пункты и бронированную технику подразделений ВСУ.

Канадский журналист Бенни Кик назвал российские Ми-28НМ военным чудом и кошмаром любого врага. Он сказал, что последняя модификация этого ударного вертолета обладает особенно смертоносным оружием.