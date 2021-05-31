Российский Ми-28 назвали кошмаром для любых противников

Российский вертолет Ми-28НМ может заставить любого противника пуститься в бегство и молить о пощаде. Такое мнение в своей статье для издания Hotcars высказал канадский журналист Бенни Кик.

Автор материала назвал Россию лучшей в мире страной-производителем боевой авиации. Кик отметил, что русские в каждом конфликте за последние 100 лет всегда обладали культовым вертолетом или самолетом, которые навсегда остались в памяти людей. Во Второй мировой войне таким Ил-2, а во время войны во Вьетнаме — МиГ-21, его словам.

Последняя модификация Ми-28НМ обладает особенно смертоносным оружием и способна заставить любого противника бежать с криками о помощи, отметил канадский эксперт. Он назвал этот вертолет «военным чудом». Хотя даже предшественник этой версии успешно справлялся с уничтожением танков противника целым множеством способов.

Современный Ми-28НМ теперь уже заставит любого противника броситься в противоположном направлении, «как школьница», указал журналист.

Модернизированный Ми-28НМ в июле покажут на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском.