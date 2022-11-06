Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов артиллерийских орудий «Мста-Б» | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 16:47 Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов артиллерийских орудий «Мста-Б» Минобороны: войска России продолжают успешно поражать артиллерийские батареи ВСУ

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Расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» Южного военного округа продолжают успешно уничтожать закрытые огневые позиции артиллерии Вооруженных сил Украины. Кадрами их работы поделилось Министерство обороны России в своем Telgram-канале.

«Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника», — говорится в сообщении.

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» используют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы. Они наносят максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на расстоянии до 30 километров.

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До этого Минобороны показало видео, чем кормят российских летчиков. Сообщили, что летный паек усилили молоком, фруктами и шоколадом.