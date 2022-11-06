Минобороны показало, чем кормят летчиков ВС России | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 08:35 Минобороны показало, чем кормят летчиков ВС России Минобороны показало на видео, что входит в рацион армейской авиации ВС России

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Минобороны России показало на видео организацию материально-технического обеспечения подразделений в зоне спецоперации. Тыловые подразделение Западного военного округа организовывают бесперебойное питание летчиков армейской авиации в полевых условиях.

«Питание организовано по двум нормам: общевойсковой и летной. Летный паек усилен, дополнительно выдаются личному составу фрукты, шоколад, молоко», — рассказал начальник продовольственной службы бригады ЗВО Игорь.

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Блюда готовятся из свежих продуктов и радуют разнообразием: говядина и птица, салаты, рыбные и мясные супы, рагу, плов, овощи, сосиски, колбаса и сыр, печеночный паштет и многое другое. Военнослужащих кормят три раза в день. Если боевой вылет попадает на время прием пищи, выдается так называемый бортовой рацион.

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«Еда должна быть вкусной, баня теплой, постельное белье и форма — чистой. Без опозданий и сбоев», — отметили в пресс-службе Минобороны.

Все это — задача тыловых подразделений. Бойцы, обеспеченные всем необходимым, не будут отвлекаться от выполнения своих задач.