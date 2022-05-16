Минобороны России договорилось с украинскими военными о вывозе раненых с «Азовстали»

Минобороны договорилось с украинскими военными о вывозе раненых с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом стало известно 16 мая.

Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил, что эвакуация раненых началась.

«Есть проблемы с транспортировкой, к нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки», — написал он в своем Telegram-канале.

Утром группа украинских военных вышла из «Азовстали» с белым флагом. По данным Ходаковского, сдавшиеся совместно с группой от российской стороны определили маршрут выноса раненых. Противник сразу же приступил к расчистке завалов.