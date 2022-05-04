Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов в районе Новоалександровки

Российские военные уничтожили в районе Новоалександровки склад боеприпасов, а также девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, сообщили в Минобороны России.

Высокоточными ракетами ВКС России была выведена из строя пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» вблизи Новой Дмитровки, три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 недалеко от населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск.

Кроме того, удалось разбить шесть тяговых электроподстанций, через которые западные страны поставляли вооружение ВСУ. Они были расположены в районах железнодорожных станций Подборцы, Тимково, Львов, Волонец и Пятихатка. Всего за прошлую ночь оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 40 военных объектов Украины.