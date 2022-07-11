Украинские националисты готовят очередную провокацию в Славянске, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданским объектам. Боевики заминировали Славянский профессиональный аграрный лицей (СПАЛ), сообщило Минобороны России.

На территории СПАЛ националисты удерживают мирных жителей. По данным оборонного ведомства, радикалы планируют взорвать здание в момент нанесения российскими военнослужащими артиллерийских ударов по военным объектам в Славянске.

Украина хочет обвинить Россию в ударах по гражданской инфраструктуре. Информацию об этом широко распространят в западных СМИ. В Минобороны РФ напомнили о тиражировании фейков со стороны киевского режима.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что украинские власти используют все средства в борьбе против России, в том числе откровенную пропаганду. Однако большинство бойцов ВСУ уже не верят в эту ложь.