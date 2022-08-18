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    18 августа 2022, 09:27

    Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации ВСУ на Запорожской АЭС

    Представитель Минобороны Конашенков: Украина готовит провокацию на ЗАЭС к визиту Гутерриша

    Александр Иванов

    Артиллерийская бригада ВСУ собирается нанести удары по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, которые находятся в городе Никополь, 19 августа. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    «Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

    По его словам, вину за последствия ударов хотят возложить на Вооруженные силы РФ. Конашенков добавил, что подразделения 704-го полка войск РХБЗ Украины собираются к 19 августа сосредоточиться в районе ЗАЭС. Они сделают это для фиксации последствий готовящейся провокации. Таким образом они хотят продемонстрировать якобы ликвидацию последствий аварии, добавили в Минобороны.

    Командование оперативно-тактической группы «Днепр» для подготовки удара к 19 августа развернет в районе Запорожья посты радиационного наблюдения и организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, которые дислоцируются в Запорожье.

    «Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

    Украинские власти планируют осуществить провокацию во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он уже сегодня должен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.