Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации ВСУ на Запорожской АЭС

Артиллерийская бригада ВСУ собирается нанести удары по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, которые находятся в городе Никополь, 19 августа. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

По его словам, вину за последствия ударов хотят возложить на Вооруженные силы РФ. Конашенков добавил, что подразделения 704-го полка войск РХБЗ Украины собираются к 19 августа сосредоточиться в районе ЗАЭС. Они сделают это для фиксации последствий готовящейся провокации. Таким образом они хотят продемонстрировать якобы ликвидацию последствий аварии, добавили в Минобороны.

Командование оперативно-тактической группы «Днепр» для подготовки удара к 19 августа развернет в районе Запорожья посты радиационного наблюдения и организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, которые дислоцируются в Запорожье.

«Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Украинские власти планируют осуществить провокацию во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он уже сегодня должен встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.