Арестович предположил, что Эрдоган и Гутерриш предложат Зеленскому отказаться от борьбы за юг Украины

Турецкий президент Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш могут попытаться убедить украинского лидера Владимира Зеленского пойти на дипломатическое урегулирование и оставить планы захвата освобожденных территорий. Об этом в интервью YouТube-каналу «Фейгин Live»* заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Встреча Эрдогана, Зеленского и Гутерриша должна пройти 18 августа во Львове.

«Может быть и будут (предлагать прекратить огонь и отказаться от попыток вернуть юг — прим. ред.). Но я боюсь даже воспроизвести, что он (Зеленский — прим. ред.) ответит», — сказал Арестович.

По его словам, Зеленский откажется от любой мирной инициативы.

Российские военные в ходе проведения спецоперации на Украине взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область. ВС РФ заняли такие города, как Мелитополь, Херсон, Бердянск. Таким образом Украину отрезали от Азовского моря.

В обоих регионах появились новые администрации. Там началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обсуждаются планы о проведении референдума о присоединении к России.

* Признан в России СМИ-иноагентом.