ВС РФ уничтожили укрепрайон украинских националистов в школе под Херсоном

Российские военнослужащие уничтожили укрепленный район украинских националистов в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области. В качестве опорного пункта националистические подразделения использовали кирпичное здание средней школы неподалеку от жилых домов, рассказало Минобороны РФ.

В здании школы обнаружили огневые точки, окопы, траншеи и разнообразное вооружение. Во дворе и на спортплощадке осталась сгоревшая военная техника. А в подвале националисты оборудовали места для отдыха, приготовления еды, медицинский пункт и место для изготовления самодельных взрывных устройств. Военные инженеры обследовали десятки гранат и других взрывоопасных предметов с поражающими элементами из саморезов и гвоздей. Находки вывезли и уничтожили.

Националисты, покидая свои позиции, бросили в здании миномет и сотни выстрелов к нему, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW. Продумывая варианты отхода, боевики прорыли из здания школы несколько подземных ходов в близлежащие дома мирных жителей.

«В настоящий момент здание проверено на наличие взрывоопасных предметов. Все найденные боеприпасы и трофейное вооружение вывезены российскими военнослужащими для дальнейшей передачи подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик», — сообщили в Минобороны.