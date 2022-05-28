Российская авиация сбила два украинских штурмовика Су-25

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в воздухе два украинских штурмовика Су-25 над селом Заградовка Херсонской области и городом Барвенково Харьковской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ракетные удары с воздуха уничтожили передовой пункт управления 30-й механизированной бригады в городе Бахмут и пункт управления бригады территориальной обороны в Соледаре.

«Кроме того, поражены: пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе поселка Нырково, Бахмут и села Мироновка Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

Генерал майор-подчеркнул, что оперативно-тактическая и военная авиация за сутки поразила шесть узлов связи, четыре склада боеприпасов, две батареи ракетных систем залпового огня «Град», а также 50 мест скопления украинской боевой техники и войск. Удары авиации уничтожили более 260 боевиков.