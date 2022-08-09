Киеву напомнили слова Александра Невского про меч и тех, кто от него погибнет

В Запорожской области киевским властям предложили вспомнить слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Таким образом прокомментировал их заявления о контрнаступлении на освобожденные Россией территории член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передали РИА «Новости».

«Перед своим, так называемым контрнаступлением, пусть вспомнят слова Александра Невского: „Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет“. Все их планы ждет неминуемое поражение», — заявил он.

Он объяснил, что заявления Киева о контрнаступлении направлены исключительно на внутреннюю аудиторию, для отвлечения внимания от поражения в Донбассе и краха экономики страны. В свою очередь заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заверил, что регион готов отразить любые попытки наступления.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области начало действовать законодательство Российской Федерации. Он отметил, что это необходимо, чтобы регион стал новым субъектом России.