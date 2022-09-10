Минобороны показало видео боевой работы установок 2С-19 «Мста-С» | 360°

Важное 10 сентября 2022, 19:14 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны показало видео боевой работы установок 2С-19 «Мста-С» Российские установки 2С-19 «Мста-С» поразили беспилотники Bayraktar ВСУ

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Российские военные проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению бронетехники и артиллерии ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклеевской группировки войск.

Командир самоходной артиллерийской батареи установил точное местонахождение операторов беспилотников. Артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С-19 «Мста-С» отработала по этим координатам и уничтожила операторов вместе с аппаратурой управления беспилотников Bayraktar, а также личный состав противника.

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За последнее время под его командованием удалось уничтожить шесть единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1. Цели поразили с помощью артиллерийской батареи 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С».

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Для этих гаубиц применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ.

Стрельбу из 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Мста-С» можно и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы боевых расчетов 152-х миллиметровых гаубиц «Мста-Б». Для максимальной эффективности атак российские военные применяли снаряды на фугасное действие.

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