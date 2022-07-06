Уничтожение двух американских пусковых установок HIMARS на Украине сняли на видео
Минобороны показало на видео нанесение ударов по американским пусковым установкам HIMARS
Минобороны показало кадры уничтожения двух американских пусковых установок HIMARS в ходе спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков ранее сообщил, что удар по ним был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.
«В районе населенного пункта Малотарановка в ДНР <…> уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — уточнил он.
Помимо этого, ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 77 районах. Российский истребитель Су-35 во время воздушного боя в Николаевской области сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также украинские военные лишились вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Первомайское.
За сутки было сбито 11 украинских беспилотников в районе Зеленого Гая, Вернополья, Долгенького, Малых Проходов, Топольского, Червоной, Грушовки, Чернобаевки, Грозового, Нововладимировки и Александрополья.