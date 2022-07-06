Уничтожение двух американских пусковых установок HIMARS на Украине сняли на видео

Минобороны показало кадры уничтожения двух американских пусковых установок HIMARS в ходе спецоперации на Украине. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков ранее сообщил, что удар по ним был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

«В районе населенного пункта Малотарановка в ДНР <…> уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — уточнил он.

Помимо этого, ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 77 районах. Российский истребитель Су-35 во время воздушного боя в Николаевской области сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также украинские военные лишились вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Первомайское.

За сутки было сбито 11 украинских беспилотников в районе Зеленого Гая, Вернополья, Долгенького, Малых Проходов, Топольского, Червоной, Грушовки, Чернобаевки, Грозового, Нововладимировки и Александрополья.