Общество 18 июня 2023, 01:51 Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником Путин поздравил медиков и поблагодарил за труд в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником. Особые слова благодарности он выразил тем, кто трудится в зоне спецоперации и в Донбассе. Поздравление российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

«От всей души поздравляю с праздником всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных и городских больницах, поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто без промедления выезжает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС», — сказал президент.

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Глава государства указал на силу «традиций преемственности и наставничества, врачебного подвижничества, неотделимого от сострадания, которое проявляют медработники в Донбассе и в Новороссии».

По словам Путина, День медицинского работника является прежде всего профессиональным праздником и о нем знают миллионы граждан России. Он отметил, что такое высокое признание деятельности медицинских работников «всегда было в нашем обществе», но в период коронавирусной инфекции все более «глубоко осознали, какой самоотверженности требует труд медиков».