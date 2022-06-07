Минобороны показало кадры уничтожения норвежской артустановки на Украине

Российские военные уничтожили норвежскую самоходную артиллерийскую установку М109 в ходе спецоперации на Украине. Минобороны показало видео с ударами по САУ.

Ролик с поражением военной техники опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как российские военнослужащие берут в прицел норвежскую самоходку, а затем наносят удары по украинской территории.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили 51 единицу иностранной военной техники на Украине. Он уточнил, что за прошедшие 10 дней бойцы поразили 21-у 155-миллиметровую гаубицу, 16 беспилотных летательных аппаратов, две РСЗО и 12 боевых бронированных машин.

Российская армия продолжает освобождать населенные пункты Украины и Донбасса от националистов. По словам Шойгу, войска освободили значительную часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца. Также под контролем российских военных находятся Херсонская область и большая часть Запорожской области.