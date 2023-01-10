Спецоперация 10 января 2023, 06:03 Минобороны показало пуск ракеты «Искандера» по инфраструктуре ВСУ

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Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине. Минобороны России опубликовало видео пуска ракеты расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту военной инфраструктуры ВСУ.

На кадрах комплекс находится на стартовой позиции. Для защиты «Искандера» применяется специальный камуфляж, кроме того, установку закрывают маскировочной сетью. Ткань пропитана химическим составом, поглощающим радиосигнал. Это помогает скрывать комплексы от противника.

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После запуска ракеты военные вместе с установкой покидают позицию. Такая тактика необходима в целях безопасности. Но, если местоположение «Искандера» не обнаружено, комплекс может сделать еще один залп.

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Ранее сообщалось об уничтожении западного вооружения, переданного ВСУ. Российские военные обезвредили польские САУ Krab в Запорожской области.