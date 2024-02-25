Спецоперация 25 февраля 2024, 08:33 Минобороны показало на видео работу самоходной пушки «Гиацинт-С» в зоне СВО МО опубликовало кадры с уничтожением блиндажа ВСУ самоходной пушкой «Гиацинт-С»

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Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» поразил замаскированный блиндаж ВСУ и живую силу противника в зоне спецоперации на Купянском направлении. Видеозапись с работой артиллерийского орудия опубликовала пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие группировки войск «Запад» наводят огонь с помощью беспилотников и в круглосуточном режиме атакуют военные объекты украинской армии. Артиллеристы ликвидируют позиции, фортификационные сооружения и бронетехнику ВСУ,

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«Артиллеристы первой гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ круглосуточно наносят точные удары по вскрытым военным объектам», — указали в пресс-службе.

Ранее российские десантники ликвидировали полевой склад с боеприпасами ВСУ на берегу Днепра. Военные также атаковали пункт временной дислокации украинских войск. Они ударили по целям на правом берегу реки с помощью 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б». Обстрел проводился ночью, корректировку огня десантники-артиллеристы выполняли с использованием БПЛА, оснащенного тепловизором.