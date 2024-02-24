Спецоперация 24 февраля 2024, 05:05 Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме с системой Starlink Минобороны показало командный пункт ВСУ в коксохиме с системой Starlink РИА «Новости»

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Минобороны опубликовало кадры работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса ВС России, на которых запечатлен бывший командный пункт украинских войск на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink. ВСУ бросили его, когда убегали с позиций. Об этом рассказало РИА «Новости».

«Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», — заявил командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен».

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На записи виден терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который украинские войска использовали для управления дронами. Во время зачистки заводских цехов, где укрывались боевики ВСУ, штурмовики нашли десятки противотанковых гранатометов натовского производства. Также там были выстрелы к ним, автоматическое оружие, ручные гранаты, патроны и сухие пайки.

Как отметили в ведомстве, украинские войска бросили все это в паническом страхе из-за прихода российской армии.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ до сих пор не могут предугадать, на каком направлении ВС России будут наступать в очередной раз. Он напомнил о давних высказываниях некоторых военных экспертов, которые говорили об исчезновении эффекта внезапности в украинском конфликте. По мнению аналитика, ситуация в Авдеевке опровергла их слова.