23 февраля 2024, 16:51
ВСУ не смогли предсказать дальнейшие шаги ВС России
Аналитик Меркурис: ВСУ не знают, куда ВС России ударят в следующий раз
Вопреки утверждениям некоторых военных экспертов о том, что в украинском конфликте пропал эффект внезапности, ВСУ по-прежнему не могут предугадать, на каком направлении ВС России будут наступать в очередной раз. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он отметил: считалось, что, поскольку дроны позволяют наблюдать за полем боя и скоплениями войск, все удары стали предсказуемыми.
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«Сражение за Авдеевку опровергает это утверждение: россияне начали там наступление осенью, украинцы не ждали этого и не были к нему готовы. Мы видим это и сейчас — они не знают точно, где россияне нанесут новый удар», — подчеркнул Меркурис.
Ранее эксперт раскрыл подробности поражения ВСУ под селом Победа. Он пояснил, что ВС России разбили их авиабомбами ФАБ-500. Александр Меркурис также информировал о том, что на фоне сдачи Авдеевки президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев, опасаясь сложившейся нестабильной политической обстановки.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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