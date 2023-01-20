Важное 20 января 2023, 13:59 Минобороны подтвердило освобождение Клещеевки Минобороны: Клещеевку освободили штурмовые отряды добровольцев при поддержке авиации РИА «Новости»

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Село Клещеевка в районе Артемовска освободили добровольческие штурмовые отряды при поддержке авиации и ракетных войск Вооруженных сил России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

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О том, что село перешло под контроль российских войск, ранее сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

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«По состоянию на 20 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку», — говорилось в сообщении.

Населенный пункт находится в девяти километрах от Артемовска. Украинские боевики оборудовали там огневые позиции, с которых регулярно обстреливали Горловку и поселки Зайцево и Гольмовский.