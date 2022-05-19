Минобороны поделилось кадрами выхода украинских военных с «Азовстали»

Сторонники ВСУ и националисты продолжают покидать территорию «Азовстали». Минобороны поделилось кадрами их выхода с завода. Видео опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как сторонники ВСУ выходят большими группами с «Азовстали». Позже они подошли к месту досмотра. Сопровождающие проверили их сумки и посмотрели документы.

Часть вышедших с «Азовстали» людей ранены. На видео попал человек с перебинтованной ногой, а также группа людей вышла с завода на костылях.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что «Азовсталь» покинули более половины находившихся там украинских военнослужащих. По его словам, они сдались в плен.

За прошлые сутки с территории завода вышли 785 сторонников ВСУ. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он отметил, что на «Азовстали» остается все меньше людей. По его словам, территорию завода покидают боеспособные военнослужащие. Они сдаются в плен.