Пушилин заявил о сдаче в плен более половины боевиков с «Азовстали»

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли более половины находившихся там украинских боевиков, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». Об этом написал ТАСС.

По словам Пушилина, процесс сдачи националистов в плен продолжается.

«Еще не все вышли, [процесс] идет. <…> Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом», — рассказал он.

Накануне сдались 785 военных, за день до этого — более 600. Договоренности о выходе украинских бойцов с «Азовстали» удалось достичь 16 мая. В этот день российская сторона ввела режим тишины и открыла гуманитарные коридоры, а также обеспечила транспорт, в том числе машины скорой помощи. Выход националистов и колонна автобусов для пленных попали на видео.

К вечеру 18 мая территорию комбината покинули 959 украинских военных, в том числе 80 раненых. Тех, кому понадобилось стационарное лечение (таких был 51 человек), доставили в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.