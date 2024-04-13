Спецоперация 13 апреля 2024, 19:08 Минобороны опубликовало видео с рассказом сложивших оружие десантников ВСУ Сложившие оружие украинские десантники пожаловались на командиров

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Добровольно сдавшиеся в плен бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ заявили, что решились на такой шаг из-за командиров, которые бросали их в бой, а сами отсиживались в стороне. Видео со сдачей в плен и показаниями украинских военных опубликовала пресс-служба Минобороны.

По словам десантников, командование ни разу не появлялось на позициях, чтобы оценить реальную обстановку. Но при этом постоянно отдавало приказы и бросало людей вперед.

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«Спасибо, наше незабвенное начальство. По вашим словам, мы должны были „задвухсотиться“. Но лучше вот так сдаться в плен, чем погибать, непонятно за что и зачем», — заявил один из украинских десантников.

Еще один военный отметил, что командование смотрело на солдат как на уже отработанный материал. Он пояснил, что, когда его с товарищами уже вели в плен, его же подразделение открыло огонь.

«Это значит, что мы уже пройденный этап и им не нужны. В ВСУ сейчас хуже, чем в плену», — добавил он.

В Минобороны сообщили, что всего оружие сложили девять военных 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Находясь около села Водяное в Донецкой Народной Республике, они обратились к бойцам подразделения «Центр» российской группировки войск.