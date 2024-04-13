Спецоперация 13 апреля 2024, 17:52 Десантники ВСУ сложили оружие и сдались в плен на Авдеевском направлении Минобороны: бойцы военно-воздушной бригады ВСУ сдались в плен под Авдеевкой РИА «Новости»

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Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что оружие сложили девять украинских военных 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. В плен они сдались около села Водяное в Донецкой Народной Республике, обратившись к военнослужащим группировки «Центр».

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«Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие», — заявили в Минобороны.

Действующее на Авдеевском направлении подразделение «Центр» российской группировки войск освободило село Первомайское в Донецкой Народной Республике.

По данным Минобороны, в ходе боев они отразили восемь атак штурмовых групп украинских подразделений, среди которых была 25-я воздушно-десантная бригада ВСУ.

Противник наступал около сел Ленинское, Бердычи и Уманское, а также города Красногоровка и освобожденного села Первомайское. Но в результате потерял до 235 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.