Россия поможет восстановить инфраструктуру Донбасса. В течение нескольких лет в Мариуполе построят многофункциональный медицинский центр, заявил президент Владимир Путин. Его слова опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства высказался также о необходимости возведения перинатального центра в Донецке. Президент провел встречу с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным.

«Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой Республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке — перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий», — заявил Путин. Он попросил Хуснуллина обратить особое внимание на эту просьбу и заняться решением задачи.

По словам Владимира Путина, жители Донбасса должны перезимовать «в нормальных, человеческих условиях». Глава государства поддержал инициативу Хуснуллина о выдаче жилищных сертификатов проживавшим в регионе людям.