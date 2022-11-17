Спецоперация 17 ноября 2022, 22:06 Минобороны назвало постановкой видео об «отступлении» смоленских военных Минобороны: видео об «отступлении» мобилизованных смоленских военных является постановкой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Национальный центр управления обороной России Минобороны РФ прокомментировал распространяемый в некоторых Telegram-каналах ролик, на котором «мобилизованные» одного из полков территориальных войск Смоленской области рассказывают о вынужденном отступлении из-за обстрелов ВСУ. В ведомстве назвали видео постановочным, сообщило РИА «Новости».

В НЦУО пояснили, что в Сети распространяют ложную информацию о якобы тяжелом положении российской армии в зоне спецоперации на Украине.

Реклама

«Примером тому служит постановочное видеообращение „военнослужащих“ одного из полков территориальных войск Смоленской области, представившимися мобилизованными гражданами», — отметили в ведомстве.

Реклама

Минобороны России провело проверку этой информации и установило, что подразделение находится на своих позициях и выполняет поставленные задачи. Обстрелам со стороны ВСУ смоленские военные не подвергались.

НЦУО призвал россиян сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Следует доверять только тем данным, которые распространяют официальные источники, подытожили в центре.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешной вылазке российских военных, которая закончилась взятием в плен украинского бойца.