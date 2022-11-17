Спецоперация 17 ноября 2022, 21:31 Кадыров рассказал про удачный бой и пленных бойцов ВСУ Глава Чечни Кадыров показал видео с украинским военным, плененным в ходе удачного боя РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с плененным украинским военнослужащим. Он заявил, что сегодня был удачный бой: в плен попал далеко не один боец ВСУ.

Кадыров обратился к СБУ, отметив, что пока те продолжают писать «страшилки» на сайтах, тут происходят реальные бои.

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«Показываю вам пока только одного, слишком много чести для вас демонстрировать всех взятых сегодня в ходе удачного боя», — написал глава Чечни.

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Кадыров пообещал сделать подобные видео «славной традицией». Помимо пленных, он планирует делиться информацией о задержанных, а также об уничтоженной военной технике противника.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Кадырова в розыск. Глава Чечни посмеялся над этим, заявив, что найти его не составляет труда, так как весь мир знает, где он находится. Он предложил СБУ назвать место встречи и пообещал прийти сам.

В сегодняшнем сообщении он снова вернулся к этой теме.

«Ну что, СБУшники, посмотрим, кто кого найдет раньше», — сказал Кадыров.